Casaco de Daenerys Targaryen chamou atenção durante 'Game Of Thrones'

Daenerys Targaryen Foto: Reprodução de cena de 'Game Of Thrones' (2017)/ HBO

CUIDADO, ESTE CONTEÚDO CONTÉM SPOILERS

O episódio de 'Game Of Thrones' que foi ao ar no domingo passado, 20, foi um dos mais aguardados da sétima temporada da série da HBO. Daenerys Targaryen finalmente ficou de frente com os White Walkers, e isso a custou um de seus estimados dragões. Porém, apesar do fim trágico da missão, o figurino da personagem de Emilia Clarke não passou despercebido.

A rainha dos dragões, até então, não havia ido para um ambiente de neve na trama, portanto sempre aparecia vestidos longos e fluidos nos episódios. Alguns elementos se tornaram assinatura em suas produções, como golas altas e ornamentos que representassem os seus dragões.

Em sua produção invernal, Daenerys apareceu com um casaco longo, que vai até os pés. Desta vez, o look era pesado, diferente das demais roupas que ela já usou. Os recortes na peça a faziam parecer uma armadura e seguiam a silhueta preferida da personagem, com ombros marcados e uma gola dramática, envolta de pelos brancos e cinzas.

Na primeira vez que a rainha surgiu nas telas com este visual, ela ainda está em seu castelo na Pedra do Dragão, se preparando para fazer o resgate de Jon Snow e seus colegas no Norte. Após desfilar com a produção até o seu dragão, o detalhe das costas da roupa foi revelado. Uma faixa creme divergia do restante dos recortes do casaco, e possui uma textura que imitava a pele de um dragão. O cabelo da personagem, completamente preso em uma trança elaborada, ajudou com que toda a atenção fosse focada em seu look. Confira as fotos abaixo.

