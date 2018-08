Carol Trentini vai participar da próxima temporada de 'Popstar'

Carol Trentini deve cantar sucessos da MPB no programa Foto: Divulgação/Way Model

A modelo Carol Trentini será uma das integrantes da segunda temporada do programa PopStar, da Rede Globo, ao lado de nomes como Fafy Siqueira e Samantha Schmutz. O reality show, que reúne atores, jornalistas e personalidades em uma competição musical, tem estreia prevista para setembro deste ano, e será apresentado por Taís Araújo.

Uma das modelos mais icônicas do cenário nacional, Carol promete soltar a voz no show de talentos: "Eu cantava quando era bem pequena, no coral da minha cidade, Panambi. Depois disso, só de brincadeira", conta ela. Fã de Marisa Monte, Ana Carolina e Maria Gadú, a top gaúcha deve dar destaque a sucessos nacionais em suas apresentações.

A primeira temporada da atração contou com nomes como Mariana Rios, Rafael Cortez, Fabiana Karla e André Frateschi, vencedor da disputa.