Carol Ribeiro é a nova blogueira do Estadão

Carol Ribeiro, a mais nova blogueira do Estadão Foto: FELIPE RAU/ESTADÃO

Uma das modelos brasileiras mais famosas do mundo, Carol Ribeiro passará a integrar o time de blogueiros do canal de moda e beleza do Estadão. Carol, que tem 19 anos de carreira e começou aos 16, escreverá sobre os bastidores do universo da moda - que só quem já desfilou em diversos países para marcas como Victoria's Secret, Gucci e Valentino sabe. Ela ainda falará sobre tendências fashion e novos produtos de beleza. "Adorei a ideia de poder ser parceira e fazer parte da história de um dos maiores jornais do país", afirmou Carol. O blog entra no ar em breve.