Carnaval tem bodies e camisetas com memes, unicórnios, sereias e super-heróis

Bodys e camisetas com frases divertidas, brilho e cores fortes são as apostas das marcas para o carnaval 2019 Foto: Imagem cedida pela assessoria de imprensa da Dafiti

Diversão é a prioridade do carnaval e para muitas pessoas escolher o 'lookinho' ou uma fantasia já é o começo da brincadeira. Para os bloquinhos e todas as outras formas de folia, as marcas lançaram ou selecionaram bodies, camisetas, tops, pochetes e outros acessórios que trazem memes, unicórnios, sereias e super-heróis. E claro que não falta brilho, neste ano ele vem com paetês, glitter, lurex ou tecidos metalizados. O quesito cores leva nota dez 10 para o néon e mistura de tonalidades.

Os memes não poderiam faltar nessa festa que é uma ocasião perfeita para o humor. As camisetas têm textos como 'Se chorei ou se sorri, o importante é que o baile eu segui'; 'Te conheço de outros apps'; 'Credo! Que delícia!'; 'Vou ver e te aviso'; 'Vaza, meu anjo'; 'Paracetaloca'; e 'Quanto + glitter melhor'.

Veja os lançamentos de roupas e acessórios para o carnaval 2019

O néon, que já é uma tendência de moda, ganha ainda mais espaço nas peças de carnaval. O movimento nostálgico que está resgatando referências de estilo dos anos 1980 e 1990 é outro fator que coloca em destaque peças com cores chamativas e o lurex - tecido com fios metálicos e brilhantes. Para o folião que quiser ir por esse caminho, o e-commerce Dafiti selecionou bodies bem 'acesos'.

O 'sereísmo' continua sendo umas das apostas para a folia. A Tex, marca exclusiva do Carrefour, apostou em bodies com conchas e escamas.

Os tops e hot pants e tiaras da coleção especial da Marisa são boas opções para não passar calor. A rede tem preços acessíveis, como uma tiara de unicórnio que custa R$ 19,99.

A Amaro também lançou roupas e acessórios carnavalescos; entre as novidades estão a pochete 'Follow the Bloco' e kits de grampos de cabelo com mensagens como 'Haja amor'.

Quem não quer se 'jogar' no estilo de fantasias de carnaval pode escolher uma das bermudas com estampas divertidas e coloridas da Riachuelo.