Carnaval: descubra as fantasias mais buscadas no Pinterest

Relatório do Pinterest indica aumento de 658% no número de buscas de ideias para o carnaval de dezembro de 2018 a janeiro de 2019. Foto: Instagram/@pinterestbr

Para entrar em clima de carnaval, o Pinterest divulgou um relatório anual contendo os termos mais buscados e as fantasias mais acessadas do site. A rede social motiva a busca de inspirações pelos usuários ao reunir centenas de ideias, desde fantasias até drinks carnavalescos.

De acordo com o relatório, houve um aumento de 658% no número de buscas de ideias para o carnaval de dezembro de 2018 a janeiro de 2019, indicando um adiantamento na procura pelo tema. Entre os destaques apontados pelo Pinterest, a categoria que mais cresceu foi a de acessórios, com um aumento de 752%. Para completar o look, outra aposta são as maquiagens festivas, abusando do glitter, cores e muita criatividade. A procura pelo tema no Brasil cresceu 156% no último ano.

Procurando pelos termos "taças decoradas", "backdrop colorido" e "enfeite de papel", você encontra uma explosão de ideias para transformar sua casa em um verdadeiro bloquinho de carnaval! Para isso, aproveite a pasta "receitas para a folia" e aprenda a fazer coquetéis com ou sem álcool para receber os amigos e se refrescar durante as festas.

Abaixo, confira as pastas com as fantasias mais buscadas no Pinterest para o carnaval 2019:

Fantasias para mulheres

Fantasias para homens

Fantasias para casais

Fantasias para crianças

