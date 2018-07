Carnaval 2017: marcas lançam coleções especiais para a folia

Em parceria com o estilista Fernando Cozendey, a Melissa lançou um kit carnavalesco com body com estampa de vaca e uma versão especial da Sac Bag, com uma divertida aplicação de tetas na parte inferior da peça. O lançamento é inspirado pelo conceito 100% Real Plastic, selo que comprova que a Melissa não usa materiais de origem animal na composição, cujo o símbolo é uma vaquinha. O kit custa R$750.

Foto: Divulgação