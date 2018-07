Cara Delevingne muda o visual e aparece com cabelo castanho

Cara Delevingne aparece com novo cabelo Foto: AP Photo/Alastair Grant

Cara Delevingne está curtindo mudar o seu cabelo. Após cortar os fios bem curtos e platiná-los, agora a modelo e atriz está morena. Na estreia do seu livro “Mirror, Mirror”, em Londres, Cara apareceu com o novo visual, com o corte pixie com uma franja curta e o tom escuro no cabelo.

Para completar o visual, ela usou um vestido azul marinho com detalhes em prata e um sapato estilo oxford preto, com aplicações prateadas também. Confira.