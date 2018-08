Cara Delevingne lança tênis em parceria com a Puma

Cara Delevingne é o mais novo nome a lançar uma parceria com a etiqueta esportiva Foto: Bryan Derballa/The New York Times

Depois de se unir a nomes como Selena Gomez e Rihanna, a Puma reúne forças agora com Cara Delevingne para sua nova coleção de tênis. Em parceria com a atriz e modelo britânica, a marca esportiva traz uma nova versão do clássico modelo Suede, que completa 50 anos em 2018.

Intitulado Suede Bow, o tênis de camurça ganha um laço de cetim no calcanhar, e estará disponível em três cores: coral, preto e rosa-claro. A peça estará à venda no Brasil a partir do dia 5 de maio.

Mais cedo neste mês, a etiqueta anunciou também uma colaboração com a marca de cosméticos MAC.

O modelo estará disponível em três cores Foto: Puma/Divulgação