Cantora sertaneja Marília Mendonça posa para linha de lingerie plus size

A cantora sertaneja MArília Mendonça estrela campanha de lingerie plus size Foto: Divulgação

Marília Mendonça tem apenas 20 anos e está encerrando 2016 como um dos principais destaques da música sertaneja. Este ano foi marcado por ser a vez das mulheres conquistarem a atenção do público e das paradas musicais. Agora, elas não são apenas as personagens da letras, ela também tem voz para falar dos assuntos que quiserem. Marília inclusive está indo além do seu papel de cantora e posou para a campanha publicitária de uma linha de lingerie plus size.

A coleção de calcinhas e sutiãs da marca Nayane Rodrigues Lingerie se chama 'melodia'. As peças, que chegam às lojas no início do próximo ano, trazem referências de brasilidade e de música.