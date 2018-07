Cantora Debbie Harry é coroada ícone de moda em premiação

Debbie Harry no tapete vermelho do Elle Style Awards. Foto: Joel Ryan/Invision/AP

Debbie Harry, vocalista da banda de rock Blondie, foi coroada ícone de moda no Elle Style Awards, que aconteceu na segunda, 13, em Londres. A cantora agradeceu a influência punk por definir o seu estilo.

"Vindo do punk, que era muito destrutivo e desrespeitoso, você tem que encontrar algo especial em você", disse ela à Reuters no tapete vermelho. "Então, você pode se sentir bonita, confortável. Eu tenho que me sentir sexy."

Harry, que foi ao evento com o co-fundador da Blondie, Chris Stein, brincava com uma coroa projetada por Vivienne Westwood enquanto posava para os fotógrafos. Ela usou um terno vermelho Westwood com uma camisa e sapatos pretos e brancos.

Blondie, uma banda de punk americana famosa por sucessos como 'Heart of Glass' e 'Call Me' no final dos anos 1970 e início dos anos 1980, deve lançar seu 11º álbum de estúdio, o Pollinator, em maio.

"É sobre o círculo contínuo da cultura e como todos nós nos alimentamos uns dos outros. Acho que neste momento em particular é muito importante lembrar que estamos todos profundamente conectados", disse Debbie sobre o novo álbum.