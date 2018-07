Campanha traz homens completamente nus ao lado de mulheres de terno e divide opinião dos internautas

Campanha de moda traz homens pelados e mulheres em posição de poder Foto: Instagram/ @suistudio

A marca holandesa Suistudio fez uma campanha polêmica para apresentar a sua última coleção. Usando a hashtag #notdressingmen, ou seja, não vestimos homens, as fotos traziam mulheres de ternos, em posições de poder, ao lado de homens completamente nus. Em um clique, uma modelo está sentada nas costas de um sofá, com os pés em cima de um homem pelado, com de seus pés cobrindo a virilha dele. Em outra, a mesma mulher olha para uma janela usando um terno xadrez, enquanto o homem está nu, mostrando sua bunda.

Os comentários sobre a campanha mostram que as opiniões dos internautas estão divididas. Enquanto algumas pessoas responderam positivamente, como, “amei esta campanha ousada e maravilhosa”, outras chamaram a atitude de “sexismo reverso”. No site da marca, a coleção está descrita como “um paradoxo entre poder e diversão” e ainda deixa um recado: “somos especializados em ternos, mas não vestimos homens”.