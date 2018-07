Campanha de moda ironiza muro de Donald Trump

Nova campanha da Diesel critica o muro de Trump Foto: Youtube/Diesel

A indústria da moda tem fortes opiniões sobre Donald Trump, mas nem sempre as marcas as deixam tão explícitas. A nova campanha da Diesel 'Make Love Not Walls' ('Faça Amor Não Faça Muros') pode ser um recado para o presidente americano.

Em comunicado, a grife disse que a publicidade veio em "um momento histórico crucial, onde ódio, muros e medo prevalecem."

O vídeo, dirigido por David LaChapelle, conta com a participação do dançarino de ballet Sergei Polunin, da drag queen Raja e dos modelos trans Laith de la Cruz e Octavia Hamlett.