Campanha da Zara causa polêmica e revolta nas redes sociais

Loja da Zara no centro de Barcelona, na Espanha. Foto: REUTERS/Albert Gea

Fazer campanhas que celebram a diversidade é uma tendência entre as marcas nos últimos tempos. Porém, nem todas agradam o público e atingem o objetivo. A gigante espanhola Zara acabou de lançar o anúncio ‘Love your curves’, que significa ‘Ame suas curvas’. Porém, para estrelar as fotos, escolheu duas modelos magras.

De acordo com os internautas, a campanha é contraditória, pois incentiva o consumidor a amar suas curvas, mas coloca meninas que reiteram os padrões de beleza do mundo da moda e da sociedade.

O fato virou polêmica nas redes sociais quando a apresentadora de rádio Muireann O’Connell, da Irlanda, criticou a campanha no Twitter (“Você só pode estar brincando comigo, Zara). Alguns internautas fizeram até uma versão própria da foto.

Procurada pelo E+, a assessoria de imprensa da marca não se pronunciou.