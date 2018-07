Campanha da Disney incentiva meninas a serem mais do que princesas

A cada foto publicada, a Disney doará 1 dólar para a instuição Girl Up Foto: Kate Parker/Disney/Divulgação

As princesas da Disney costumam servir de modelo de modos, aparência e ambições para meninas de todo o mundo. Um estudo de 2016, feito por Sarah Coyne, professora da universidade norte-americana Brigham Young, concluiu que garotas que têm contato frequente com produtos e vídeos destas personagens estão mais propícias a perfomar estereótipos de gênero.

Por isso, a empresa está tentando dar um nova cara às protagonistas de seus filmes, e mostrar que elas não precisam seguir um padrão de beleza nem casar com o principe encantado no final da história - é o caso da Elsa, de Fronzen, e Moana, do filme homônimo.

Com este mesmo intuito, a companhia lançou uma nova campanha que encoraja as meninas a sonharem em ser mais do que as princesas. Para a #DreamBigPrincess (em português, a publicidade foi batizada de #SouPrincesaSouReal), 19 fotógrafas de todo o mundo foram convidadas para retratar mulheres e meninas que elas acreditavam ser empoderadoras.

Agora, a Disney pede que pais e crianças de todo o mundo participem, postando fotos no Facebook, Twitter ou Instagram, mostrando meninas sendo mais que princesas. A cada publicação com a hashtag da campanha em qualquer língua, será doado 1 dólar para o Girls Up, instituição que luta pelo direto de meninas ao acesso a edução, saúde, oportunidades econômias e uma vida livre de violência.