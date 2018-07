Camiseta contra o assédio usada por globais é vendida por R$ 25 na internet

Atrizes da globo se unem em apoio à figurinista Su Tonani, vítima de assédio. Foto: https://www.instagram.com/p/BSekSfZjW_v/?taken-by=caiapitanga

O relato de assédio de Susllem Meneguzzi Tonani cometido pelo ator José Mayer viralizou nas rede sociais na sexta-feira, 31. A polêmica fez com que a produtora da Rede Globo e fotógrafa Catarina Rangel se unisse às colegas de diversas áreas e idealizasse uma campanha para apoiar a figurinista. Juntas, criaram a camiseta ‘Mexeu com uma, mexeu com todas #chegadeassédio’ e organizaram ações que ganharam aderência de atrizes como Taís Araújo e Grazi Massafera.

A peça em questão foi feita pela empresa Dimona, e está à venda na internet por R$ 25. De acordo com a marca, parte do lucro será revertido para a ONG Think Olga, que luta contra o assédio. “Admiramos a coragem das mulheres que levantaram essa bandeira dentro de uma das maiores organizações de comunicação do país”, diz Leonardo Zonenschein, diretor da Dimona.

Em entrevista ao E+, Catarina Rangel disse que as atrizes foram fundamentais para que a campanha crescesse. “A gente vive o assédio, todas nós. Houve uma identificação e sensibilização geral”, conta. “Precisamos falar de assédio. Como é e como pode ser combatido. Estamos conversando com a Rede Globo sobre mudanças na empresa.”

Mil exemplares do modelo foram fabricados a pedido das funcionárias da emissora. Agora, as camisetas podem ser encontradas no site da Dimona (com entrega para todo o Brasil) e nas seis lojas físicas no Rio de Janeiro.

#MexeuComUmaMexeuComTodas #ChegaDeAssédio Uma publicação compartilhada por Tais Araújo (@taisdeverdade) em Abr 4, 2017 às 6:01 PDT