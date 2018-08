Camila Queiroz usa vestido com flores bordadas em casamento civil

O vestido romântico é assinado por Wanda Borges Foto: Instagram/@camilaqueiroz

No último sábado, 16, aconteceu o casamento civil dos atores Camila Queiroz e Klebber Toledo. A cerimônia, que contou com poucos convidados, aconteceu em Ribeirão Preto, cidade natal de Camila. Para a ocasião, ela escolheu um vestido mídi com flores bordadas, assinado pela estilista de noivas Wanda Borges.

Com estilo vintage, o modelo faz jus ao estilo romântico da atriz. Para completar o look clássico sapatos de renda, optou por sapatos de renda, bico fino e salto baixo da Dolce & Gabbana. Klebber Toledo, por sua vez, vestiu um terno azul de Ricardo Almeida, com gravata no mesmo tom.

No dia 8 de agosto, os noivos voltam a subir ao altar para a cerimônia religiosa, que acontecerá em uma praia de Jericoacoara, no Ceará.

Vestido da impecável @wanda_borges. Uma publicação compartilhada por Camila Queiroz (@camilaqueiroz) em 16 de Jun, 2018 às 4:49 PDT