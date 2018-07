Camila Coutinho comenta os looks do Globo de Ouro 2017

Camila Coutinho conta quais foram os seus looks preferidos do Globo de Ouro. Foto: Divulgação/Bruno Ryfer

O Globo de Ouro agitou o mundo do cinema e da moda no domingo, 8. A premiação, que aconteceu em Beverly Hills, nos Estados Unidos, contou com atrizes de peso no red carpet.

No quesito fashion, rolou um pouco de tudo. Paetês, amarelo, decotões e até uma pegada anos 1980.

A blogueira Camila Coutinho, em entrevista exclusiva ao Moda e Beleza Estadão, comentou cada produção. No pódio fashion ficaram Emma Stone, Sophie Turner e Viola Davis. Confira no vídeo abaixo!