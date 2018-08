Blogueira brasileira desfila com honra máxima durante a Semana de Alta-Costura

Vestido usado por Camila Coelho levou 200 horas para ficar pronto Foto: AP Photo/Christophe Ena

Durante a Semana de Alta-Costura de Paris, que começou nesta segunda-feira, 21, a blogueira Camila Coelho recebeu uma das maiores honras de um desfile de moda: ser a última modelo a desfilar pela passarela, usando o vestido de noiva da grife. Camila participou do desfile da Ralph & Russo e foi a primeira influencer a fazer parte de um casting da marca.

O vestido usado pela blogueira foi um tomara que caia, com decote em formato de coração, feito de seda e cetim. A saia supervolumosa da peça possui efeito 3D, com o bordado de flores feito a mão. Foram 100 mil cristais incrustados no vestido, que levou mais de 200 horas para ser finalizado, de acordo com a Vogue Brasil.

"O alcance digital e as mídias sociais são cruciais na indústria luxuosa de hoje e, como marca, consideramos as influenciadoras como relações integrantes a serem valorizadas”, explicou Tamara Ralph, diretora criativa da marca. “Estamos muito empolgados em trabalhar com Camila Coelho nesta temporada. Ela é uma verdadeira líder em seu campo e realmente encarna a mulher Ralph & Russo - não poderíamos desejado uma noiva melhor nesta temporada ". Camila já havia usado um vestido da Alta-Costura da grife, durante o casamento de Marina Ruy Barbosa.