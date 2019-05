Calvin Klein Underwear lança linha plus size no Brasil

Linha feminina plus size da Calvin Klein Underwear chega ao Brasil Foto: Tyler Mitchell/ Divulgação Calvin Klein

Após o lançamento de CK Under + nos Estados Unidos, chega ao Brasil a linha feminina plus size da Calvin Klein Underwear. Com a novidade, os tamanhos 46 a 54 estarão disponíveis na clássica coleção Modern Cotton e na Black Lace.

As peças icônicas da Modern Cotton são feitas em algodão preto, off white e nude e possuem elástico com o logo da marca. A Black Lace reúne calcinhas, sutiãs e bodies em renda nas cores preto, rosé, off white e vinho.

A linha plus size está à venda na loja da Calvin Klein na Rua Oscar Freire, em São Paulo; na unidade em Salvador; e no site da empresa.

A campanha deste segmento da Calvin Klein Underwear é estrelada pela americana Solange van Doorn. A modelo também participou do desfile da Savage x Fenty, marca de peças íntimas criada pela cantora Rihanna, na temporada de outono/inverno 2018/2019 na semana de moda de Nova York.

Numeração plus size de lingerie da Calvin Klein vai do 46 ao 54 Foto: Keith Kandell/ Divulgação Calvin Klein