Califórnia proíbe venda de cosméticos testados em animais

Testes são feitos em animais como camundongos, coelhos e cachorros Foto: Waranya Mooldee/Unsplash

A Califórnia, nos Estados Unidos, tomou uma importante decisão em prol dos direitos dos animais: a partir de 2020, será proibida a venda de cosméticos testados em animais. "É ilegal que qualquer empresa importe ou venda qualquer tipo de cosmético, incluindo higiene pessoal, como desodorante, shampoo ou condicionador, na Califórnia, se o produto final ou qualquer componente do item seja testado em animais depois de 1º de janeiro de 2020”, diz o texto.

"Cosméticos sem crueldade são bons para os negócios, seguros para os humanos e não prejudicam os animais", comenta a senadora Cathleen Galgiani, responsável pela lei, que foi aprovada no Senado por 80 votos a zero. Agora, o documento aguarda a sanção do governador Jerry Brown.

"A aprovação da lei 1249 irá alterar as práticas no mundo inteiro", explica Kristie Sullivan, vice presidente da área de pesquisa do Comitê de Médicos para Medicina Responsável, principal apoiador do projeto. "A necessidade de testes que não usem animais aumentará, encorajando o desenvolvimento de mais métodos, que podem ser usados em outras áreas além dos cosméticos."