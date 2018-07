Calendário Pirelli 2018 será estrelado apenas por modelos e artistas negros

A drag queen RuPaul é a Rainha de Copas no editorial inspirado em 'Alice no País das Maravilhas' Foto: Alessandro Scotti via The New York Times

Já foi o tempo em que o Calendário Pirelli era uma coletânea de fotos de modelos usando pouca (ou nenhuma) roupa. Na edição de 2018, a publicação será estrelada apenas por homens e mulheres negros, famosos não necessariamente por sua aparência. O editorial foi inspirado no conto 'Alice no País das Maravilhas', de Lewis Carroll.

As atrizes Lupita Nyong'o e Whoopi Goldberg, as modelos Naomi Campbell e Adwoa Aboa, a drag queen RuPaul e o músico Sean "Diddy" Combs são algumas das personalidades que posaram para as lentes do britânico Tim Walker.

"A história da Alice foi contada tantas vezes, de tantas maneiras, mas sempre com um elenco branco", disse o fotógrafo ao The New York Times. "Nunca existiu uma Alice negra. Eu quis mostrar como figuras da ficção podem ser representadas por diferentes tipos de beleza."

Atriz Lupita Nyong'o posa para as lentes de Tim Walker Foto: Alessandro Scotti via The New York Time

Esta é a terceira edição em que o Calendário Pirelli não tem mais a conotação sensual que carregava desde 1964, ano de sua primeira publicação. Em 2016, a publicação celebrou mulheres não por seus atributos físicos, mas por suas conquistas. A esportista Serena Williams e a autora Fran Lebowitz foram algumas das convidadas que posaram para as lentes de Annie Leibovitz.

Em 2017, Peter Lindbergh clicou atrizes como Helen Mirren, Nicole Kidman e Julianne Moore sem maquiagem para mostrar a beleza real de cada uma. As fotos não passaram por edição.

"Acredito que a Pirelli ter mudado sua linha editorial sugere que eles estão observando o que 2017 precisa, para onde a juventude está indo e quais tipos de imagem devem existir", disse Adwoa. "O elenco traz novas ideias de beleza, e isso certamente não tem relação com não usar roupas."