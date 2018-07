Calça esportiva com fenda lateral é mania entre fashionistas

Blogueira Carolina Lindo apostou na tendência com um tênis flatform e um top preto Foto: Instagram/ @imnotsorrydarlingSeguir

Uma peça não precisa ter sido desfilada em uma passarela para se tornar uma tendência. Este é o caso da calça esportiva com fenda lateral. O modelo se tornou queridinho das estrelas do street style, fazendo bastante sucesso principalmente entre blogueiras mais novas.

Manu Gavassi foi a primeira a aparecer com a roupa, durante o Rock In Rio. O look era da John John e ela combinou a calça com um body com transparência. Gigi Hadid também apostou na produção, com um modelo da Reebok que possui botões por toda a lateral da peça. Confira abaixo outras inspirações de look.

