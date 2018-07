Cabelo molhado é tendência da SPFW

Muito gel para segurar o efeito molhado Foto: Gabriela Marçal/Estadão

As modelos pareciam ter saído de uma piscina e essa era exatamente a proposta de Fabiana Gomes, maquiadora sênior da M.A.C, e Krisna Carvalho, cabeleireiro da agência Capa Management. A referência para o visual molhado veio de uma cena icônica do drama "A liberdade é azul", na qual a personagem Julie sai de uma piscina. O filme francês de Krzysztof Kie?lowski foi a direção escolhida por Vitorino Campos para o seu desfile na SPFW.

O cabelo molhado pode sair da passarela e ir para as ruas ou até mesmo para as festas. Você pode copiá-lo aplicando gel após o banho e pentear os fios para trás. Carvalho conta o truque que foi usado no backstage do desfile: “A gente separou mecha por mecha e passou muito gel em cada uma delas”.

Na maquiagem, o efeito molhado foi feito com glicerina borrifada, mas outros itens menos artísticos foram usados, como um toque de blush e iluminador nas maçãs do rosto e na pálpebra. A sobrancelha foi alongada na parte exterior e os lábios ganharam cor nude. Um traço fino de delineador vermelho metálico marcou os olhos.