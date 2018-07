Cabelo com glitter é destaque na Semana de Alta Costura

Bella Hadid desfilou para a Maison Margiela Foto: Instagram.com/bof

Na manhã de quarta, 5, a beleza do desfile da Maison Margiela na Semana de Alta Costura chamou mais atenção do que as exóticas criações do estilista John Galliano. As modelos entraram na passarela com visuais diferentes, mas todas com muito brilho e vibe futurista.

O cabeleireiro Eugene Souleiman criou um penteado com glitter azul e dourado na raiz e nos fios de cabelo. Em outras meninas, ele colocou uma espécie de espuma branca na cabeça.

Pat McGrath foi a responsável pela maquiagem, com pele bem iluminada, sobrancelhas descoloridas e os batons de sua nova coleção Lust: MatteTrance. Para completar o visual, as modelos receberam aplicações de papel metalizado nos lábios ou, como Bella Hadid, desfilaram com estruturas de metal que lembram piercings.