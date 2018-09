Burberry cria xadrez com cores do arco-íris em homenagem à comunidade LGBT

Além da homenagem, a grife fez doações para três institutos que apoiam a causa LGBT Foto: Burberry/ Divulgação

O xadrez com tons de preto, branco e vermelho, com o fundo bege, é, sem dúvidas, o símbolo mais icônico da grife inglesa Burberry. Por isso, para homenagear a comunidade LGBT, Christopher Bailey, atual designer da marca, recriou a estampa, trazendo as cores do arco-íris para sua nova coleção, que será apresentada neste sábado, durante a Semana de Moda de Londres. A linha, chamada de Rainbow Check, ou seja, xadrez arco-íris, chegará às lojas logo após o desfile, que será transmitido ao vivo no site do Moda Estadão.

O desfile marca o adeus de Bailey como diretor criativo da etiqueta, e, para solidificar seu apoio às comunidades LGBTQ+, a Burberry também anunciou que fez doações para três instituições: Albert Kennedy Trust, Trevor Project e ILGA, todas dedicadas a ampliar a conscientização, a orientação e os recursos disponíveis em todo o mundo para a causa. "Nunca houve um momento tão importante para dizer que em nossa diversidade está nossa força e criatividade", explica do estilista.