Bruna Valim é a primeira negra a vencer o Miss Universo Santa Catarina

A modelo Bruna Valim é eleita a primeira negra Miss Santa Catarina Foto: Instagram/@brunaa.valim

Santa Catarina elegeu na noite de domingo, 10, a primeira mulher negra no concurso regional de Miss Universo. Bruna da Silva Valim, de 27 anos, representou o município de Otacílio Costa. Embora viva desde que tinha quase dois anos de idade na cidade, a modelo é natural de Santana do Araguaia, no Pará.

Agora, ela participará da final da etapa nacional do concurso, em novembro, quando disputa uma vaga para o Miss Universo 2021.

"A jornada até o Miss Universo Santa Catarina teve momentos solitários, em que me encontrava longe de quem sempre esteve perto em momentos tão importantes. Um dia antes, arrumando tudo sozinha, chorei muito sentindo o peso dos momentos solitários e de outras dificuldades", declarou.

Em uma publicação que fez no Instagram, Bruna mostrou a faixa de Miss Universo Santa Catarina ao lado de algumas imagens religiosas, como de Nossa Senhora Aparecida, Jesus Cristo e São Francisco de Assis.

"Rezei: Se for para ganhar e não amar a trajetória, dar o meu melhor, que outra Miss possa representar o estado no MUB. Mas, se Deus me presentear com essa benção de ser a Miss Universo Santa Catarina, é porque estou pronta para fazer um bom trabalho e irei abraçar com todo o meu coração. Assim Deus anunciou e foi feita a sua vonta", afirmou.

Bruna é modelo, atriz e, atualmente, trabalha em uma startup de educação financeira em Itapema, no Vale do Itajaí. Ela já havia participado de outros concursos de beleza e chegou a ficar em segundo lugar no Miss Universo Santa Catarina 2020, realizado em agosto de 2019, em Balneário Camboriú.