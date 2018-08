Bruna Marquezine usa camisola na pré-estreia de 'Deus Salve o Rei'

Marina Ruy Barbosa e Bruna Marquezine são as protagonistas da nova novela de Globo, 'Deus Salve o Rei' Foto: Raquel Cunha/ Globo/ Divulgação

Na pré-estreia da nova novela Deus Salve o Rei, que ocorreu na segunda, 8, em um cinema no Rio de Janeiro, a atriz Bruna Marquezine, que vive a vilã Catarina na trama, chamou atenção com um look ousado, que lembra uma camisola.

O vestido vermelho, chamado de slip dress, é de cetim com detalhes em renda, da marca francesa Givenchy. Ela completou o visual com jóias douradas delicadas e maquiagem natural e muito iluminada.

Marina Ruy Barbosa, que vive a mocinha Amália, optou por uma produção mais moderna, com camisa de tule com detalhes em paetê e calça de couro.