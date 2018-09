Bruna Marquezine usa camiseta engraçada em homenagem a Neymar

Bruna Marquezine e Neymar retomaram o namoro durante o Ano Novo, em Fernando de Noronha Foto: Instagram/ @brumarquezine

O aniversário de 26 anos de Neymar aconteceu em grande estilo, com uma festa de gala em Paris, cidade onde o jogador mora. Personalidades brasileiras, como Giovanna Ewbank, Luciano Huck e Angélica compareceram ao evento e, além de sua namorada, a atriz Bruna Marquezine.

O vestido longo da Alexandre Vauthier usado por Bruna durante a festa, com recortes estratégicos, roubou os holofotes na noite, mas foi a homenagem que a atriz fez ao namorado no dia seguinte que realmente chamou atenção. Ela apareceu no Instagram Stories do jogador de futebol com uma camiseta escrita ‘Sorry ur not Neymar Jr’, ou seja, me desculpe, você não é o Neymar Jr. A indireta era provavelmente uma brincadeira para os admiradores de Bruna.