Brinco de um lado só vira tendência

Ensaios da Vogue Brasil mostram a tendência de usar um brinco só Foto: Reprodução revista Vogue Brasil maio 2014/ Jacques Dequeker/J.R Duran

Há alguns meses ele surgiu discreto nas passarelas e pouco tempo depois começou a ganhar a orelha de fashionistas de streestyle. Agora, nesta temporada, o brinco de um lado só se firma como acessório indispensável para um look cool. O truque de styling para ficar com um visual moderno e bem longe do hippie alternativo é investir em um modelo grande com um design um pouco mais moderno. Pedras, cristais e resina colorida estão liberados, mas elementos mais rocker também podem ser uma boa opção para atualizar a tendência.

Brinco de um lado só aparece em fotos de streetstyle Foto: Reprodução

Trazido às passarelas no ano passado pelas grifes Dior, Versace, Dries Van Noten, Chloé e Kenzo, o brinco de um lado só chega agora aos editoriais de moda. A Vogue americana foi a pioneira ao trazer a tendência aos editoriais, depois as revistas de moda nacionais também aderiram. O movimento faz referência ao estilo étnico tribal, que esteve muito presente nas passarelas do ano passado, mas que dessa vez de um jeito menos óbvio. E aí, vai encarar?