Brasileiro tatuador de Rihanna lança modelo de chinelo com seus traços

O tatuador pernambucano Jun Matsui, que emprestou um de seus desenhos a um calçado da Rider em parceria com a Öus Foto: Camila Cornelsen/Divulgação

Um dos mais respeitados tatuadores brasileiros, Jun Matsui é quase uma lenda viva do meio. Com desenhos feitos à mão livre, ele tem um tipo de traço bastante particular, que dialoga com a anatomia do corpo e reverencia a ancestralidade japonesa e maori.

Na quarta que vem, 7 de novembro, ele lança um chinelo em parceria com as marcas Rider e Öus. O modelo tipo slide, traz um de seus desenhos gráficos e abstratos impresso em branco sobre fundo preto do cabedal. “Não sei exatamente o que é. Se representa folhagens, espinha de peixe ou dentes. Pode ser que não tenha, necessariamente, um simbolismo por trás”, confessa Jun. “Com o tempo, comecei a ver nas pontas agulhas de tatuagens, e isso para mim resolve essa situação. Podemos considerar que representa a ferramenta principal usada pelo tatuador”, explica.

O chinelo modelo 'slide' da Öus em parceria com a Rider e Jun Matsui Foto: Camila Cornelsen/Divulgação

Natural de Pernambuco, Jun se envolveu na cena skater durante a adolescência. Ao completar 18 anos, mudou-se para o Japão, onde trabalhou em uma empresa automobilística e num bar até assumir o ofício de tatuador no início dos anos 90.

Já desenhou a pele da cantora Rihanna, entre outros vários nomes de prestígio das artes, da moda e da gastronomia brasileiros. E também manteve uma pequena linha de roupas, acessórios para casa e joias, a Life Under Zen. O seu Rider em parceria com a Öus será vendido nas lojas digitais da de ambas marcas por R$ 189,99.