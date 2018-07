Brasileiras usam looks de grifes na Semana de Alta Costura

Bruna Marquezine usou Dior para ir na exposição da marca Foto: Instagram.com/brumarquezine

Além dos desfiles superluxuosos e das criações exóticas apresentadas nas passarelas da Semana de Alta Costura, que ocorreu entre domingo, 2, e quarta, 5, também chamaram atenção nas redes sociais as brasileiras e seus looks grifados.

As atrizes Bruna Marquezine, Maria Casadevall e Mariana Ximenes, além das blogueiras Helena Bordon e Camila Coelho, estavam na capital francesa para conferir as últimas novidades do mercado de luxo e aproveitaram para compartilhar seus looks no Instagram. Veja na galeria.