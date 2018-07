Brasileiras são as mais frustradas na hora de comprar calça jeans

Os modelos tradicionais são os preferidos entre as brasileiras. Foto: Instagram/ romeestrijd

Para as brasileiras, não é uma tarefa fácil comprar uma calça jeans que fique bem no seu corpo. De acordo com uma pesquisa encomendada pela marca Lycra, as brasileiras são as mulheres que mais têm dificuldade de encontrar uma peça com o ajuste perfeito ao seu corpo, somando 84% das 500 entrevistadas. A Alemanha também segue bem frustrada, com 81%, e depois vêm os Estados Unidos com 79%, Espanha com 74% e China com 68%. Ainda, 42% das brasileiras responderam que este momento de compra leva bastante tempo e é estressante.

Além disso, também é no Brasil que as mulheres compram mais pares de jeans durante o ano, apesar da pouca diferença com o restante dos países. Segundo o estudo, as brasileiras compram em média 9 calças por ano, enquanto as de outras nacionalidades compram 8. Itens como conforto, aparência e ajuste são os mais importantes considerados pelas mulheres ao buscar uma calça jeans. “Em suma, a mulher quer um jeans confortável, com estilo e que se ajuste bem ao seu corpo”, comenta Robson Ferreira, líder do Segmento de Denim da Lycra para América do Sul.