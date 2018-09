Brasileiras e divas dos anos 1990 desfilam para a Dolce & Gabbana

Monica Bellucci e modelos durante o desfile da Dolce & Gabbana Foto: Miguel MEDINA / AFP

Modelos plus-size, lideradas por Ashley Graham, se juntaram a supermodelos dos anos 1990 e personalidades brasileiras na passarela da Dolce & Gabanna no domingo, 23, enquanto a grife apresentada sua opulenta coleção de primavera/verão. Vips também ocuparam a fila A, com os cantores Stevie Wonder, Cardi B e Liam Payne, cercados de jovens influencers.

Sinos de igreja soaram enquanto uma procissão solene de mulheres vestidas de preto, usando véus e carregando velas abriram o show. As cortinas se abriram para revelar um casting de modelos incluindo Monica Bellucci, Carla Bruni, Isabella Rossellini e as brasileiras Bruna Marquezine e Marina Ruy Barbosa.

Monica atravessou a passarela com um vestido com decote canoa de poas e sandálias metálicas. Rosellini entrou na passarela com sua família. Marina desfilou um vestido com mangas volumosas e estampa de corações.

A trilha sonora foi uma ópera tradicional, cantada ao vivo pelo tenor Luciano Pavarotti.

Pela primeira vez em anos, modelos plus-size participaram de um dos principais desfiles da capital italiana da moda, com Ashley Graham vestida com vestido de onça como líder delas. A supermodelo Karen Elson encerrou a apresentação usando um vestido selvagem que parecia ter sido feito de papel machê.

Domenico Dolce e Stefano Gabbana incorporaram elementos que já haviam sido vistos em coleções passadas, como bordados, laços, flores, estampas típicas da Sicília, iconografia religiosa, rosas e muito mais, em uma mistura de cores e criatividade.

Modelos usaram acessórios de cabeça elaborados, saltos altos ou tênis, meia arrastão e vestidos pretos justos (incluindo Bruna Marquezine). As flores da primavera serviram como acessórios, estampas e bordados em longos vestidos plissados.