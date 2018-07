Brasil Eco Fashion Week: Semana de Moda sustentável acontece em São Paulo

Comas é uma das marcas que irá desfilar durante o evento Foto: Instagram/ @comas_sp

Sustentabilidade é um tema em pauta no mundo da moda. O assunto vai além da preocupação com o meio ambiente e também envolve sustentabilidade social, ou seja, garantir que todos da cadeia têxtil estejam trabalhando em condições justas e salubres. Pensando nisso, Fernanda Simon, nome à frente da ONG Fashion Revolution no Brasil, criou o evento Brasil Eco Fashion Week.

Com rodas de conversa, oficinas, palestras e até mesmo um showroom com 45 marcas sustentáveis, a Semana de Moda focada em sustentabilidade acontece entre os dias 21 e 24 de novembro, em São Paulo. Faculdades como o Instituto Europeu de Design e a FGV também fazem parte do apoio ao evento. As marcas Aluf, Jouer Couture, Manuí, Nalimo, Grama, Doiselles, Vicente Perrotta, Envido, Aurora, Comas, Movin, Francesca Cordova e Natural Cotton Color apresentarão desfiles durante a semana. As atividades acontecem na Unibes Cultural, no bairro Jardins, das 10h da manhã até as 21h. Conferira a programação completa no site do evento.