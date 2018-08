Brandon Maxwell coloca sua avó de 81 anos como estrela de campanha

Em duas fotos, a Mammaw, como é chamada por seu neto, aparece no jardim de sua casa Foto: Divulgação/Brandon Maxweel e Jessy Price

A campanha da coleção outono-inverno 2018 de Brandon Maxwell é extremamente intimista e pessoal. Isso porque a estrela é a sua própria avó, Louise Johnson, e foram clicadas pelo próprio estilista (com colaboração do fotógrafo Jessy Price) na casa dela em Longview, Texas, nos Estados Unidos.

"Minha vida na moda foi construída por e como resultado da minha relação com minha avó. Já contei inúmeras vezes sobre como foi crescer dentro de uma loja de roupas ao lado dela e o efeito que isso teve em mim, tanto como criança quanto nas minha carreira", explica o estilista sobre sua relação com Mammaw, como é chamada pelo neto, que era compradora na boutique de luxo Riffs. "Além de termos os mesmos interesses, também compartilhamos um amor profundo e infinito que me sustentou durante toda a vida. Estou orgulhoso de criar esse projeto e eternizar nossa relação. Os vídeos e as fotos são, sempre, um convite para os consumidores para a minha vida: passado e presente."

Nas fotos, feitas com câmeras analógicas, a senhora de 81 anos aparece em cenários marcantes para a infância de Maxwell dentro de sua própria casa, como em sua cama ou nos jardins, usando peças da última coleção do neto.

"Só tínhamos uma chance de tirar uma foto autêntica, e espero que tenha dado certo", escreveu o designer em seu Instagram. "Não é uma tarefa fácil e exigiu muita preparação e dedicação, então obrigada a todos os membros da equipe que encorajaram e apoiaram o processo que, no final, transformou esse momento em mais autêntico para mim."

Outra parte da campanha conta com dois vídeos ainda mais íntimos. Em um deles, fotos atuais e do passado são mostradas, enquanto Maxwell pergunta a Mammaw "Quando eu for mais velho e você não estiver mais aqui, do que você quer que eu me lembre sobre nossa relação?". No outro, eles assistem a um vídeo de um desfile antigo promovido por Louise, no qual a mãe do estilista foi uma das modelos, e ela relembra a experiência.