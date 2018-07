Boutique da Versace em São Paulo encerra suas atividades

Desfile de verão 2017 da Versace na Semana de Moda de Milão. Foto: REUTERS/Max Rossi

Janete, Fernanda e Renata Boghosian trouxeram a Versace para o Brasil há 20 anos com a boutique localizada na Rua Bela Cintra, nos Jardins, em São Paulo. Agora, elas anunciam o encerramento do contrato com a grife italiana.

A marca permanecerá no País apenas com operação própria. As sócias eram donas de uma franquia da Versace, que encerrará as atividades na sexta-feira, 24 de fevereiro.

As irmãs Boghosian concentrarão esforços nas lojas Roberto Cavalli dos Jardins e do Shopping Iguatemi.