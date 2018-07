Bolsas femininas são mais nova tendência da moda masculina

O músico Pharrell Williams estrela a campanha da bolsa Gabrielle, da Chanel Foto: Olivier Saillant/ divulgação Chanel

A mais nova onda entre homens fashionistas é a bolsa feminina. Não uma qualquer, mas preferencialmente as icônicas, como a Petite Malle da Louis Vuitton ou a Small Icon Shoulder Bag da Versace, que acompanhou uma grande parte dos looks masculinos de seu desfile do verão 2019.

O desfile do verão 2019 da Versace, em que boa parte dos looks masculinos era arrematado por um modelo de bolsa feminina icônico Foto: Valerio Mezzanotti/The New York Times

Outras que estão na mira da cobiça masculina são as Chanel 2.55 e Gabrielle, que tem Pharrel Williams como uma espécie de embaixador, estrelando uma campanha da peça. Nas ruas e nas redes, blogueiros de sucesso impulsionam a tendência. Entre eles, o espanhol Pelayo Díaz, dono de uma Lady Dior, e o brasileiro Kadu Dantas, com uma Petite Malle da Vuitton.

Outra marca a apostar no fundamento é a Prada. Na sua mais recente apresentação masculina, bolsas pequenas arrematavam vários dos looks esportivos mostrados em Milão. Será que a moda pega por também?