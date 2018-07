Bolsa mais cara da história é vendida por mais de 1 milhão

A bolsa mais cara da história, feita pela marca Hermés, foi vendida por US$ 300.168. Foto: REUTERS/Bobby Yip

Nesta segunda, 30, registrou-se a venda da bolsa mais cara da história. Trata-se de um modelo da grife francesa Hermès, arrematada na Christie's, tradicional casa de leilão de Hong Kong, pelo valor de US$ 300.168 (o equivalente a mais de R$ 1,08 milhão de reais).

A peça leiloada é uma versão do modelo Birkin (criado pela Hermès em 1984 em homenagem à cantora Jane Birkin), feita de couro de crocodilo do Rio Nilo pintado de dourado, com fivelas de ouro branco 18 quilates adornadas com diamantes brancos. Só o fecho tem 68.4 gramas de ouro branco e 40 diamantes brancos incrustados. Nas lojas da marca, uma Birkin tradicional custa a partir de US$ 13.000 (cerca de R$ 46.000).