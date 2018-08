Blogueira faz tutorial de maquiagem em preto e branco e denuncia racismo

Jackie Aina fez um vídeo em resposta de pessoas que dizem que 'não vêem cor de pele' Foto: Youtube/ Jackie Aina

Para uma blogueira de beleza negra, é impossível não comentar sobre as dificuldades de encontrar maquiagens boas para o tom de pele. Jackie Aina é uma das maiores youtubers de beleza do mundo, com mais de 2 milhões de inscritos no seu canal, e usa o seu canal para falar também sobre questões importantes para mulheres negras. Porém, alguns seguidores de Jackie Aina reclamaram que ela falava muito sobre raça em seus vídeos.

Para silenciar aqueles que se orgulham em “não ver cor”, ela gravou um tutorial de maquiagem completamente em preto e branco. Ela conduz o vídeo como qualquer outro, aplicando máscara, base, batom e tudo mais. Porém, nos últimos minutos, ela faz uma grande revelação.

O tutorial que parecia comum, na realidade havia sido feito com cores estranhas Foto: Youtube/ Jackie Aina

“Quando você fala coisas como ‘eu não vejo cor’, você acaba ficando assim - parecendo bobo”, explicou a blogueira. “Meu problema é com quem acha que pode apenas ignorar questões raciais - porque você ignoraria o meu tom de chocolate? Os policiais sempre o percebem”, finalizou. Confira o tutorial completo abaixo.