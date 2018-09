Bilionário que deve ir à Lua vem dando o que falar também na moda

Yusaku Maezawa, presidente da Zozo, apresenta o sistema de medição corporal tecnológica de sua marca de roupas sob medida Foto: Kim Kyung-Hoon/Reuters

Décima oitava pessoa mais rica do Japão e 822ª no mundo, com uma fortuna estimada em quase três bilhões de dólares, segundo a Forbes, Yusaku Maezawa é o mais novo fashionista do momento. Pouco conhecido na moda do ocidente, ele é dono de um dos mais bem sucedidos e-commerces de moda do Japão, o Zozotown, e de uma marca de roupas sob medida que vem dando o que falar do outro lado do mundo.

Batizado de Zozo, mistura tecnologia e moda com o intuito de desenvolver roupas ajustadas aos mais diversos tipos de corpos. “As pessoas são únicas, mas elas querem ser tratadas e aceitas igualmente”, afirma o empresário estrela da hora. “Na Zozo, acreditamos que a roupa deve começar com você, não com um tamanho”, anuncia o site da grife.

O princípio, assim, é muito simples: seu corpo. Com auxílio de um aplicativo e de uma roupa colante semelhante a um long john e repleta de pontos brancos (que a marca envia para sua casa), você tira uma série de medidas a partir das quais serão oferecidas roupas com ajuste personalizado. Veja como funciona no vídeo abaixo.

O lançamento incomodou um conterrâneo célebre na moda, o fundador da Uniqlo Tadashi Yanai, que chamou o Zozosuit (a roupa que permite tirar suas medidas) de um “brinquedo”. Desde o ano passado, a rede japonesa vem oferecendo serviço de encomenda de roupas de trabalho feitas a partir das medidas dos clientes tiradas em suas lojas e a Zozo, claro, não agradou.

Aos 42 anos, separado e pai de uma criança, Yusaku Maezawa vive em Chiba, no leste de Tóquio. No vestir, cultiva o estilo simples e informal típico dos milionários das empresas de tecnologia, usando tênis, jeans e camisetas. Sua única extravagância fashion parece ser relógios de luxo de marcas como Richard Mille e Patek Philippe.

Ainda na seara dos bens pouco acessíveis, ele mantém um jato particular Bombardier Global 6000, gosta de degustar vinhos caros, como um Romanée Conti de 1959 e um Richebourg de 2005, ostentados com discrição no seu Instagram @yusaku2020, e obras de arte contemporânea - postadas aos montes, sem deixar claro quais seriam de sua propriedade.

Num leilão ano passado arrematou um Basquiat por 110 milhões de dólares (cerca de R$ 457 milhões), mais uma das peças que vem integrar sua coleção ao lado de Richard Prince, Roy Lichtenstein, Christopher Wool e Alexander Calder.

Além das roupas e da viagem à Lua, seus planos em Terra incluem a inauguração de um museu em Chiba, no leste de Tóquio, onde pretende manter sua coleção à mostra.