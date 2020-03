Bichos gigantes participam de desfile na Semana de Moda de Paris

Presença de pessoas vestidas como animais no desfile da estilista Stella McCartney defende banir produtos com pele de animal. Foto: Anne-Christine Pojoula/AFP

A estilista britânica Stella McCartney apresentou looks aconchegantes e elegantes para o próximo inverno com um toque de humor nesta segunda-feira, 2, quando pessoas vestidas como animais gigantes dividiram a passarela com as modelos em um desfile na Semana de Moda de Paris.

As fantasias de raposa, crocodilo, coelho e vaca roubaram a cena durante o final animado, provocando sorrisos em convidados de elite como a editora-chefe da Vogue, Anna Wintour, e a atriz Shailene Woodley.

Stella é conhecida há tempos por sua abordagem ecológica e foi uma das primeiras grandes estilistas a banir os produtos ligados a animais — uma causa que muitos adotaram desde então, embora raramente de maneira tão descontraída.

Modelo veste criação de Stella McCartney, uma das primeiras grandes estilistas a banir os produtos ligados a animais. Foto: Vianney Le Caer/Invision/AP

"Nunca houve um momento em que tenhamos tido mais esperança de acabar com o uso de peles e couro na moda — uma prática que é cruel com os animais e prejudicial para o planeta", disse ela no catálogo da apresentação.

Pioneira no uso de tecidos reciclados, a estilista usou couro vegano em sua coleção mais recente, que incluiu uma capa de chuva perfurada e jaquetas compridas em marrom-âmbar.

Pessoa vestida de coelho desfila com modelos no final da apresentação da estilista Stella McCartney. Foto: Piroschka van de Wouw/Reuters

As modelos exibiram roupas macias para sair e vestidos confortáveis, muitas delas com estampas de lenhador e xadrez. Alguns casacos eram até mais felpudos e pareciam estar envoltos em mini-dreadlocks.

Capas de gola alta, túnicas utilitárias e ternos despojados também apareceram, e a alfaiataria de Stella misturou códigos femininos e masculinos em um estilo andrógino e minimalista.