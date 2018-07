Beyoncé usa lubrificante para entrar em vestido usado em festa de gala

Beyoncé usou look criado por Atsuko Kudo e Riccardo Tisci Foto: Charles Sykes/Invision/AP

No baile de gala do Met, que ocorreu no último dia 25 em Nova York, Beyoncé chamou atenção ao cruzar o tapete com um vestido inteiro de látex, com aplicação de pérolas, desenvolvido por Riccardo Tisci, estilista da Givenchy, em parceria com a britânica Atsuko Kudo, especialista em látex, que também desenhou um dos figurinos usados pela cantora em sua nova turnê.

Em entrevista ao jornal britânico Telegraph, Atsuko contou que, para entrar na peça, a cantora teve que passar um creme lubrificante em todo o corpo. "É preciso hidratar a pele para vestir a peça. Usamos um produto lubrificante, que faz bem para a pele. Vestir látex é difícil, como usar um corset ou saltos altos, não é algo fácil de colocar, mas faz você parecer e se sentir incrível".

Por ser especialista no material, sabendo perfeitamente como cortar e fazer uma peça totalmente ajustada ao corpo, a designer trabalhou em parceria com Tisci, que ficou responsável pelo visual da produção e pela pintura a mão do tecido. Sobre as 2.500 pérolas do vestido, a britânica fez mistério: "Eu não posso contar como as aplicamos no material. É um segredo! Riccardo escolheu um tipo especial de pérola, que é muito bonito, mas tivemos que criar um novo jeito de colocá-las."