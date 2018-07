Beyoncé usa brinco em homenagem a Bruno Mars em show do cantor

A artista foi acompanhada do marido Jay Z e da filha Blue Ivy na apresentação do artista Foto: Instagram.com/@beyonce

Na música Chunky, Bruno Mars canta sobre uma mulher com grandes brincos de argola - e é isso que Beyoncé usou para um show do cantor norte-americano no Madison Square Garden, em Nova York, no sábado, 23.

A artista chamou atenção com look todo da grife italiana Valentino, com vestido marsala da coleção resort 2018, bolsa da mesma cor e sandálias brancas. Mas o destaque da produção ficou com as joias.

Além do brinco de argola escrito Chunky, ela estava com colar de ouro e diamantes e aneis com as letras B, S e R, iniciais dos nomes de seus filhos Blue Ivy, de 5 anos, e os gêmeos Sir e Rumy, de 3 mêses.

