Bella Hadid usa mesmo vestido do que Gisele Bündchen

Vestido usado por Bella Hadid é da Dolce & Gabbana Foto: Instagram.com/@bellahadid

Na festa de celebração do seu aniversário de 21 anos, que ocorreu na segunda, 9, Bella Hadid usou um vestido vintage da Dolce & Gabbana, que pertence a coleção primavera/verão de 2003 da grife italiana.

A peça de comprimento mídi com amarrações nas laterais e decote reto foi desfilado na época por Gisele Bündchen. Na apresentação, a top brasileira estava com meias 7/8, cabelos soltos e uma gargantilha dourada com a palavra sexy escrita, um visual bem sensual.

Já Bella preferiu uma produção mais minimalista, com sandálias de tiras pretas e o cabelo preso em um rabo de cavalo.

