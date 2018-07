Bella Hadid ou Carla Bruni? Perfil aponta semelhanças entre as duas

Ambas possuem olhos azuis e boca em formato de coração Foto: Instagram.com/@diet_prada

Aparentemente, a ex-modelo italiana Carla Bruni e a top norte-americana Bella Hadid têm em comum mais do que a carreira bem sucedida no mundo da moda. Comparação feita pelo perfil Diet Prada, usado fotos das duas em posições semelhantes mostram que Bella é muito parecida fisicamente com a ex-primeira dama da França.

Leia também: Veja como Bella Hadid evitou um desastre na passarela

Além dos atributos físicos, como os olhos azuis, a boca em formato de coração e as maçãs do rosto pretuberantes, as duas se parecem também no cabelo escuro e na maquiagem característica de ambas, o delineado gatinho.