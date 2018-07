Beleza masculina: barba e cabelo

Foto: Divulgação

Formado em beleza pelo Tony & Guy Academy of London, Evandro Ângelo, 42, é um dos profissionais mais concorridos do salão de beleza de Celso Kamura, em São Paulo. Relações públicas por natureza, ele cuida de personalidades do mundo da moda, como o estilista Alexandre Herchcovitch, além de diversos atores globais e já contabiliza mais de 20 anos de carreira. Em entrevista exclusiva, Evandro conta o que mudou no universo masculino da beleza nos últimos tempos e adianta as principais tendências no segmento.

Campanha da marca italiana Tod's Foto: Divulgação

Nos últimos meses, a barba voltou à moda como há muito não se via. Hoje, dizem que a tendência está com os dias contados. Barba está na moda ou não está?

A barba sempre vai estar na moda. O que está diminuindo é o comprimento da barba. Essa barba mais cheia, que combina com o corte ‘undercut’, aquele cabelo bem curto nas laterais e impecavelmente penteado com gel, faz parte do movimento hipster. Ela foi uma febre por aqui, mas agora essa moda realmente está passando. O fato é que a barba cheia trouxe para o homem uma oportunidade de liberar o seu lado vaidoso porque ela pede certos cuidados. Barba é como cabelo. Ela tem brilho, cheiro e maciez. A boa barba deve ser bem cuidada.

Quais são os cuidados para se ter uma boa barba?

Hoje em dia, as grandes marcas criaram produtos específicos como xampu, loção de limpeza, condicionador, óleo, além dos cremes pré e pós barba. Você não pode pensar na barba só quando faz a barba, tem que cuidar da pele e do pelo. E o ideal é apará-la sempre. Isso até poderia ser considerado muita frescura para o homem dos anos 90, mas para o homem do século XXI, é algo que no fundo dá prazer.

Na opinião do cabeleireiro Evandro Ângelo, o homem sempre se cuidou, mas hoje, sem dúvida, se cuida mais Foto: Divulgação

Você acha que o homem se cuida muito mais hoje do que nos anos 90?

Ele sempre se cuidou, mas hoje, sem dúvida, se cuida mais. O interessante é que essa conquista do homem às vezes incomoda as mulheres. Nós incorporamos hábitos mais sofisticados em relação à beleza, à moda, à alimentação. Mas a realidade é que muitas mulheres não querem dividir a escova e o secador com o marido. Só que esse é um caminho que não tem volta porque as pessoas gostam de se cuidar. Se o homem está mais bonito, ele se sente mais confiante. Isso reflete no lado profissional, pessoal e em todo o seu estilo de vida.

Desfile da grife italiana Dolce&Gabbana Foto: Divulgação

Existe algum corte de cabelo que é mais pedido no momento?

Com a volta do minimalismo dos anos 90 na moda, o corte perfeito com estilo raspado, risca lateral e gel ganhou evidência. O homem está se livrando de alguns padrões ultrapassados e buscando uma nova elegância, com cortes bem definidos, mas também com uma boa dose de descontração e de naturalidade. Começamos a ver menos máquinas nos cortes e a volta da franja no lugar do topete, por exemplo.

Modelo da marca J Crew Foto: Divulgação

Segundo o cabeleireiro Evandro Ângelo, a barba sempre vai estar na moda Foto: Divulgação

O homem brasileiro está mais ousado?

Hoje o homem brasileiro tem a mesma liberdade da mulher. Ele não quer ter sempre a mesma cara. O homem agora desfruta de um sabor que a mulher já prova faz tempo. Ele está ousando mais e se entregando ao culto da vaidade e da moda.