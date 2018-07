Beleza de Lilly Sarti vem chique e leve

Cobertura suave na pele feita com base, corretivo e pó, pouco blush e nada de máscara de cílios são a parte leve da maquiagem do desfile de Lilly Sarti. Em contraposição, gloss transparente nos lábios para dar um toque de sofisticação. Nos olhos, sombra cremosa para dar efeito molhado. No alto das maças, foi aplicado iluminador.

Os cabelos foram presos em um rabo baixo com volume no alto da cabeça. O penteado confirma a proposta chique de Daniel Hernandez, responsável pela pela do desfile, mas o acabamento não é muito estruturado e tem fios soltos na parte da frente, o que dá o aspecto de arrumado, mas sem a pretensão de ser muito social.

As longas unhas nudes em formatos pontudos corroboram a imagem dessa mulher sofisticada.