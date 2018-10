Bela Gil lança coleção de roupas feitas de palha de buriti

Essa é a segunda coleção de Bela Gil para a Cantão Foto: Lucas Bori/ Cantão/ Divulgação

Nem só de churrasco de melancia vive o Bela Gil. A chef e apresentadora lança sua segunda coleção em parceria com a marca carioca Cantão. Desta vez, ela assina peças que foram feitas artesenalmente pelas mulheres do Movimento de Artesãs e Ofícios, o MAOS, no município de Barreirinhas, no Maranhão.

A linha é composta de blusa, saia, bolsa e mule de crochet feitos a partir da palha do buriti, planta típica da região.

"Ter ido ao Maranhão para ver de perto o processo foi maravilhoso, de um valor enorme. A dona Ivonete abriu a casa para me mostrar aquele trabalho que ela faz com tanto carinho, com tanta dedicação, e com uma consciência ecológica incrível", conta Bela. "Porque é preciso entender todo o processo de crescimento da planta e, ao invés de extrair, extrair e extrair, respeitar o tempo natural da palmeira. Isso é imprescindível, além da busca por alternativas sustentáveis de tingimento."

A coleção de Bela Gil para a Cantão faz parte do verão 2019 da marca, batizado de “Ser/Tão”, já está à venda nas lojas.