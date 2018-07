Batons vinhos e roxos roubam a cena do clássico vermelho nos corredores da SPFW

Modelo e apresentadora de TV Mariana Weickert Foto: Renato Ribeiro/Estadão

O batom vermelho sempre será um clássico da maquiagem, da moda e até mesmo do cinema. Mas nesse momento ele tira férias e o destaque vai para os tons mais fechados, como vinho e roxo. A modelo e apresentadora de TV Mariana Weickert escolheu um tom bastante fechado de bordô, mas com um toque de púrpura, para usar nesta quinta-feira, 6, em uma gravação na SPFW.

Profissionais e estudantes que estão nos bastidores da semana de moda também apostaram nessa nova cartela de cores para os lábios, aliás, a preferida da cantora Lorde. Se você também quiser aderir a essa tendência do batom vinho pode investir em um desses produtos: Fixed on Drama, M.A.C; Barroco, Contém 1g; 204, Yves Saint Laurent; Precious Berry, O Boticário. Para quem quiser apostar no roxo, as opções são: Train Bleu, Nars; Heroine, Mac; Violet Kiss, Contém1g; Rouge In Love 381, Lancôme.

Essas bocas coloridas vão bem com o restante da maquiagem mais leve, como foi apresentado nos desfiles; veja aqui como fazer a pele com cobertura natural.