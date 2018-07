Batom nude perfeito pode ser da cor do seu mamilo

Médico afirmou que o batom nude perfeito é da cor do mamilo. Foto: Pixabay

Travis Stork, médico e apresentador do programa americano 'The Doctors', afirmou em um episódio que o tom perfeito de batom nude é da cor do mamilo. O relato surpreendeu o público e dividiu opiniões.

Nas redes sociais, maquiadores alegaram que a teoria não funciona, já que o mamilo muda de cor de acordo com a temperatura e outros fatores. Internautas também afirmaram que quem tem um tom de pele mais escuro não pode testar o truque.

Bom, mamilos são realmente polêmicos, né?